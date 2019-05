A funcionária que estava de baixa já voltou ao trabalho e "não tem tido mãos a medir" para os processos pendentes.



Fontes ligadas ao setor dizem que o caso não é inédito. "É assim há algum tempo, desde que houve cortes no número de funcionários na Segurança Social."



O Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa é responsável pelos processos de candidatura à adoção de pessoas que residem fora da capital, mas dentro do distrito de Lisboa.



Segundo os últimos dados do Instituto da Segurança Social, referentes a 2017, foram formalizadas 487 candidaturas à adoção em todo o país. Destas, 329 foram selecionadas, e 297 "avaliadas no prazo de seis meses".

Os processos de adoção pelo Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa estão parados desde janeiro de 2019 porque a única funcionária encarregue de receber as candidaturas entrou de baixa por doença. Apesar de não ter previsão de quando voltaria ao trabalho, não foi substituída e os processos de adoção ficaram paralisados, revela o Diário de Notícias.A lei portuguesa obriga que a avaliação e preparação dos candidatos a adotar seja concluída no prazo de seis meses mas há várias pessoas que entregaram os documentos necessários no início do ano e ainda não viram o seu pedido avaliado nem foram contactados para dar início ao processos de adoção.