Um dos três veículos apreendidos esta terça-feira pela Autoridade Tributária (AT) na sequência de uma ação de cobraça de dívidas na estrada em Alfena, em Valongo, era um pesado de mercadorias que transportava cavalos. Na viatura seguia o condutor e uma criança, que tiveram que procurar alternativa para transportar os animais, conta o Jornal de Notícias.

"Se não tiverem condições de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas", disse fonte da AT no local esta terça-feira. A ação foi alvo de críticas e até de suspenção do Governo, tendo chegado a penhorar pelo menos três veículos. Muitos foram apanhados desprevenidos: "Confirmei na altura com as Finanças e com a Ascendi, e não tinha nada para pagar. Agora, apareceram 100 euros de portagens. É uma vergonha, mais valia mandarem a dívida para casa. Perdi aqui mais de uma hora. Temos de pagar ou rebocam o carro", queixa-se Ana Maria Oliveira.

O controlo dos devedores foi feito através de um sistema informático, que se encontra montado em mesas em tendas colocadas na rotunda da Autoestrada 42 (A42), saída de Alfena, distrito do Porto. O sistema informático cruza dados através das matrículas das viaturas e compara-os com a existência de dívidas ao fisco, explicou a mesma fonte no local.



A ação começou às 8:00 e só terminou pelas 13:00, após o Ministério das Finanças cancelar a ação de cobrança de dívidas. À rádio TSF, o Ministério das Finanças afirmou que a decisão da AT e da GNR não tinha sido ordenada pelo Governo e que está a verificar "o enquadramento em que a Direção de Finanças". O Ministério das Finanças adiantou que a operação " foi cancelada por indicação do secretário de Estados Assuntos Fiscais". "As orientações na ATsão para atuação proporcional. Há hoje mecanismos de penhora eletrónica", lembra o Ministério das Finanças, na declaração enviada à TSF.