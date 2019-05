De acordo com o DN, nestas eleições, em segundo lugar ficou o PS, com 25,1% dos votos. A fechar o pódio está o Bloco de Esquerda, que conquistou 9,97% nas eleições europeias. Em quarto lugar não surge nem CDU nem CDS, mas sim PAN.



Ainda estão por desvendar os resultados em Budapeste (Húngria) e em Rabat (Marrocos).



O PAN, que elegeu o primeiro eurodeputado, ganhou as eleições na Grécia, na Suécia, na Indonésia e na Dinamarca.

O partido português mais votado nestas eleições europeias foi o PS . No entanto, o PSD foi o partido político mais votado entre os portugueses emigrados. Segundo o Diário de Notícias, o partido que teve Paulo Rangel como cabeça de lista teve 28,83% dos votos da diáspora portuguesa. Mas um dos dados mais interessantes será provavelmente o facto de, em países com grandes tradições comunistas como a Rússia e a China, a CDU (coligação entre PCP e Os Verdes) não conseguiu qualquer voto entre os portugueses emigrados.Já na Venezuela, onde o regime de Nicolás Maduro tem recebido o apoio do PCP , apenas um emigrante votou na CDU. O partido mais votado foi o PSD. O melhor resultado do PCP no estrangeiro foi em Riade, capital da Arábia Saudita.