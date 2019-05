Em 2017 foram adotadas 268 crianças, mais do que no ano anterior. Mas muitas continuam à espera de ser integradas numa família, mesmo depois de juiz decretar que podem ser adotadas.

Em 2017 foram adotadas 268 crianças e jovens, mais 27 do que em 2016. No entanto o saldo de crianças a serem consideradas aptas para adotar por parte de um juiz continua a ser superior às que são adotadas de facto.



Mesmo depois das 268 crianças adotadas, havia 318 que aguardavam poder vir a ser integradas numa família. Estas crianças tiveram a justiça a decretar que estavam em condições de adotabilidade e já depois de ter sido oficializado o corte com os pais biológicos, de acordo com o relatório do Conselho Nacional para a Adoção (CNA), citado pelo jornal Público.



De acordo com o relatório, 20 crianças viram os seus projetos de adoção serem interrompidos já depois de serem desencadeados.



Nota-se, no relatório, um aumento bastante significativo de casos em que as crianças veem o seu processo de adoção ser interrompido já na fase de pré-adoção (em que já vão para casa da família e uma fase que dura seis meses). Se em 2016 foram registados cinco casos destes, em 2017 o valor subiu para os 15. Em 13 desses casos a interrupção deveu-se à resistência por parte dos candidatos a adotar. Nos outros dois, a interrupção foi motivada "por uma resistência recíproca entre crianças e candidato", revela o relatório.



O relatório citado pelo jornal diário revela ainda que mais de metade dos candidatos que adotaram crianças tinham formalizado a sua candidatura entre cinco e seis anos antes. Muitas vezes a demora no processo relaciona-se com as exigências dos pais que querem uma criança com determinadas características, na sua maioria das vezes "crianças pequeninas, até aos três anos, saudáveis, e geralmente de pele de cor clara".