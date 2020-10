Privados não estão disponíveis para receber infetados? CUF e Luz Saúde desmentem

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco, disse na quarta-feira que os hospitais privados não estavam disponíveis





para tratar as pessoas infetadas com Covid-19. Em comunicado, a Luz Saúde e a CUF desmentiram a ARSLVT, garantindo que têm capacidade para receber doentes Covid e não Covid. Relacionado Privados já estão a receber doentes com Covid-19 enviados pelo SNS

O Grupo Luz Saúde refere ainda não ter sido contactado diretamente "a não ser há cerca de duas semanas pela ARS Norte, que questionou o Hospital da Luz Arrábida genericamente sobre a sua capacidade de internamento Covid e não Covid".

Esta quinta-feira, também a CUF fez um comunicado. "À luz dos contactos entretanto estabelecidos com as ARS, a CUF reafirma a sua disponibilidade para continuar a apoiar o SNS nas duas dimensões, doentes Covid e não-Covid, de forma complementar e supletiva, de acordo com a sua capacidade, a qual está a ser avaliada, mantendo-se a preocupação de continuar a garantir, com total segurança, a resposta aos doentes não-Covid, o que é absolutamente fundamental para a população", pode ler-se.