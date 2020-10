Privados já estão a receber doentes com Covid-19 enviados pelo SNS

Os hospitais privados já começaram a receber doentes com Covid-19, enviados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), noticia esta quarta-feira o Público . Os primeiros 10 doentes foram reencaminhados do hospital de Penafiel para o Hospital-Escola Fernando Pessoa, em Gondomar. Este hospital garante ter capacidade para receber mais duas dezenas de doentes.O presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, tinha indicado já ontem que tanto a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte como a ARS de Lisboa e Vale do Tejo já tinham pedido o levantamento da capacidade destas unidades privadas para ajudar o SNS no combate ao Covid-19. Este pedido terá sido feito na semana passada.O SNS e os privados deixaram de ter concertação no combate à pandemia em abril, por decisão unilateral do Governo, recordou Óscar Gaspar, à TSF. Entre março e abil os privados tinham recebido cerca de 5.000 portugueses com Covid, lembrou o responsável.Neste novo envio para os privado, não terá sido discutido o preço a pagar, refere o Público.