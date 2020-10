A possível distribuição das vacinas contra a Covid-19 na União Europeia pode começar no início de abril, referiu a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, numa conferência de imprensa que está a decorrer neste momento, em Bruxelas."O forneciamento a sério deve começar em abril", referiu von der Leyen, acrescentando que no melho cenário as farmacêuticas podem entregar até 50 milhões de vacinas por mês na UE.A Comissão Europeia propôs ainda esta quarta-feira uma série de novas medidas para combater a pandemia de Covid-19 na União Europeia, afirmando que o novo aumento de infecções no continente é "alarmante". À medida que a Europa se torna novamente o epicentro mundial da pandemia, o executivo da UE exortou os 27 governos da UE a fazerem mais e de uma forma mais coordenada para combater o vírus."A situação é muito séria, mas ainda podemos desacelerar a disseminação do vírus se todos assumirem a responsabilidade", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na conferência de imprensa que decorre em Bruxelas.Bruxelas pediu aos governos da UE que passassem a coordenar as suas estratégias de teste e fazer um uso maior de testes rápidos de antigénios. Von der Leyen sublinhou que as "atuais deficiências na capacidade de teste" exigem uma ação rápida.Na semana passada, a Comissão anunciou 100 milhões de euros para a compra de 22 milhões de testes de antigénios para atender às "necessidades imediatas" dos países da UE. Agora, pede aos estados-membros que comprem mais testes através de um sistema de compras conjuntas.Pede também aos estados-membros que testes os viajantes à chegada, se os testes não estiverem disponíveis no país de partida. Ursula von der Leyen pediu ainda regras coordenadas em relação às quarentenas.Bruxelas apela ainda a que os países da UE partilhem mais dados sobre os surtos e sobre a situação nos serviços de saúde.Todas as aplicações nacionais que permitem rastrear pessoas expostas ao vírus também devem ser interoperáveis em toda a UE.Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, de terça-feira, indicam que a Europa reportou 1,3 milhões de novos casos nos últimos sete dias, quase metade dos 2,9 milhõe sreportados em todo o mundo. Regista ainda 11.700 mortes, um aumento de 37% em relação à semana anterior.Com agências