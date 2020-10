a várias Secções de Processo Executivo da Segurança Social, depois de um grande volume de queixas ter dado entrada no seu gabinete, refere o Observador

No documento agora divulgado, a provedora "recomenda alterações profundas após inspeções às Secções de Processo Executivo da Segurança Social evidenciarem práticas lesivas dos direitos dos cidadãos". Entre os problemas detetados estão a cobrança de dívidas inexistentes, a falta de notificação atempada e correta dos prazos de pagamento de dívidas, penhoras de contas bancárias acima do valor legalmente permitido ou a demora injustificada na restituição de valores indevidamente cobrados.Estas falhas são classificadas pela provedora como "exemplos de práticas que ferem particularmente os direitos dos cidadãos e que em muitos casos agravam as situações de precariedade dos agregados familiares dos executados". As inspeções aconteceram ao longo de 2019, "tendo sido presencialmente visitadas por equipas de juristas da Provedoria de Justiça metade das 22 SPE do país e enviados questionários à sua totalidade".Com base nas conclusões das inspeções, a Provedora de Justiça "enviou à direção dos institutos da Segurança Social e ao Governo um conjunto de recomendações que visa a correção de tais práticas, bem como a melhoria dos métodos e das condições de trabalho nestes serviços responsáveis pela execução dos processos de cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social".