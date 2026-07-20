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Prisão preventiva para tio suspeito de abusar da sobrinha de 16 anos em Oeiras

Lusa 11:25
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Homem foi detido após a jovem ter denunciado os abusos a uma amiga.

O homem de 45 anos detido em Lisboa por suspeitas de sete crimes de abuso sexual de menores sobre a sua sobrinha de 16 anos, ficou em prisão preventiva, informou esta segunda-feira fonte da Polícia Judiciaria (PJ).

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De acordo com a mesma fonte, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.

No sábado, a PJ deu conta, em comunicado, de que o homem foi detido após a jovem ter denunciado os abusos a uma amiga.

Com base na sua investigação, a PJ concluiu que os crimes ocorreram no domicílio do suspeito, em Oeiras, no distrito de Lisboa, e na viatura do mesmo.

A menor encontrava-se a passar um período das férias escolares a convite do tio na sua casa, em Oeiras, sob pretexto de dar a conhecer a cidade de Lisboa à sobrinha.

O agressor, cuja nacionalidade não foi especificada, é tio da vítima e reside em Portugal há três meses.

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais, tendo denunciado a situação, através de uma amiga, que se encontrava no estrangeiro, tendo esta alertado a mãe, que regressou de imediato a Portugal e alertou as autoridades à chegada ao aeroporto de Lisboa", lê-se no comunicado.

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