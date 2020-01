Prisão preventiva para os três jovens que confessaram o homicídio de filho de ex-PJ

Os três suspeitos da morte de um jovem de 24 anos na zona do Campo Grande, em Lisboa, ficaram em prisão preventiva. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, depois do trio ter estado toda a tarde desta terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal para conhecer as medida de coação. Os jovens vão ficar no Estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária.



Relacionado Pai de jovem morto à facada escreve mensagem de despedida ao filho Detidos confessam homicídio de filho de ex-PJ. Têm entre 16 e 20 anos Estão acusados de homícidio, roubo na forma tentada e consumada.

O jovem de 24 anos morreu esfaqueado, junto à Faculdade de Ciências, na zona do Campo Grande, em Lisboa, no sábado à noite. Era filho de um antigo inspetor da Polícia Judiciária de Aveiro. A vítima foi assistida pelo INEM que a encontrou deitado no chão, com ferimentos provocados por uma arma branca. Apesar da intervenção médica, os ferimentos eram muito graves e o óbito foi declarado no local.



Pedro Fonseca, recém-licenciado em Engenharia Informática, terá tentado resistir a um assalto alegadamente perpetrado por três indivíduos frente ao McDonald's do Campo Grande. O homem foi comer ao restaurante da cadeia McDonald's no Campo Grande e, ao chegar ao carro, foi abordado por três homens armados com facas, que o ameçaram e exigiram todos os bens.

A investigação, inicialmente a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP), acabou por ficar a cargo da Polícia Judiciária (PJ).