17.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, na qual falou o antigo treinador do Sporting Jorge Jesus como testemunha por videoconferência através do Tribunal de Almada, conheceu momentos de tensão após trocas de acusações entre o agora técnico do Flamengo, do Brasil, e o advogado do ex-presidente leonino Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca.

O treinador falou ainda na pouca relação que a equipa tinha com a claque Juventude Leonina, antes de começar a responder a perguntas do advogado de Bruno de Carvalho. Miguel Fonseca pediu a palavra pela primeira vez por volta das 17h30: "Que jogador é que lhe disse que não queriam falar com o presidente?", atira o advogado. "Em primeiro lugar, boa tarde", responde Jesus.Jorge Jesus perguntou depois à juíza Sílvia Pires se "esse senhor" estava a fazer um "interrogatório", aludindo a Miguel Fonseca. "Sou advogado, não sou encomendador", respondeu o advogado. O treinador sublinhou depois que o "mal-estar" para com Bruno de Carvalho era "geral" a todo o grupo de trabalho e que, após o ataque à Academia, comunicou pessoalmente a Bruno de Carvalho que "não queria mais trabalhar com ele". "Pedi para me ir embora sem receber mais nada, mesmo tendo mais um ano de contrato. Aliás, nos 3 anos em que lá estive pedi para sair 3 ou 4 vezes", referiu Jorge Jesus.