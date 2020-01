Durante as férias escolares de 2017, a mãe e o padrasto obrigaram C., de 13 anos, a fazer trabalhos de construção civil na casa para onde se queriam mudar. O menor partiu paredes, fez cimento à mão e abriu buracos no chão. Mas foi proibido de comer algumas vezes e, caso os resultados das tarefas não fossem os esperados, era espancado com murros e tubos pelo casal.

C. conseguia comer pequenas quantidades de comida graças a M., a meia-irmã de sete anos. A menina escondia alimentos e levava-os a C., apesar do medo de agressões. Afinal, aos cinco anos já fora espancada com cabos de vassoura, um cinto e murros.

O Tribunal Judicial da Comarca de Beja condenou os arguidos a seis anos de prisão cada um por dois crimes de violência doméstica. O arguido foi ainda condenado por um crime de maus tratos a animais de companhia: enforcou um cão à frente da menina e obrigou C. a esconder o corpo do animal. Os dois menores deveriam ainda receber uma indemnização de €10 mil.

Nem o Ministério Público nem os arguidos concordaram com a sentença e recorreram. Segundo um acórdão a que a SÁBADO teve acesso, o tribunal da Relação de Évora decidiu pela manutenção da pena de seis anos, considerando um pedido do Ministério Público de proibição de contactos entre M. e o arguido desnecessário. Como atenuante, indicou-se que o arguido foi condenado à frequência de um programa específico de violência doméstica na prisão e o afastamento podia funcionar contra a aproximação da menor à mãe.

Filho obrigado a bater na irmã protegia a mãe

Os menores foram institucionalizados. C. sofre de síndrome de Asperger e foi provado que era alvo de insultos dos arguidos: chamaram-lhe "monte de merda", "desperdício de ADN" e "deficiente".

Apesar dos maus-tratos e dos insultos, a professora de C. testemunhou que o jovem protegia a mãe, por quem tinha uma "adoração". Evitava contar o que se passava em casa. Devido às agressões, C. não ia às aulas de Educação Física alegando que se tinha esquecido do material – era obrigado, pela mãe, a dizê-lo quando as marcas no corpo eram visíveis. Quando era questionado pelas justificações das faltas na escola, pedia para não lhe arranjarem problemas em casa.

A mãe disse que o filho era agredido na escola e por isso faltava, o que também foi desmentido pela professora. Os colegas protegiam-no e denunciavam que ele tinha marcas de agressões. Em 2017, o jovem fugiu de casa e refugiou-se em casa de um colega, que o levou à GNR. Mas a arguida foi buscá-lo e acabou por exigir que o filho fosse institucionalizado por não encontrar o "monte de merda" do pai, a quem queria entregar o menor.

Em várias ocasiões, o irmão foi obrigado a bater na irmã, sob ameaça de agressões.

Padrasto enforcou cão à frente de menina

No acórdão da Relação de Évora, é relatado ainda que chegou um cão ao agregado familiar. Em data não apurada, o arguido foi buscar uma corda grossa e atou um nó de forca. Enforcou o cão à frente de M. e obrigou C. a despejar o corpo do canídeo no caixote do lixo.

No recurso à condenação, a arguida quis ser absolvida por considerar que os factos não tinham sido provados. No seu recurso, o arguido também colocou dúvidas acerca do depoimento das crianças. A rebater, o Ministério Público garantiu que os factos não foram só provados pelos depoimentos dos menores, mas também pelos relatórios periciais que demonstraram as lesões.

Por seu lado, o Ministério Público exigia um aumento das penas: sete anos e seis meses para a mãe das crianças, e sete anos e três meses para o padrasto. Porém, o tribunal sustentou que a conduta de um e outro não tinha sido diferenciada, e não aceitou o afastamento do padrasto e da menor – apesar de várias condenações prévias dele, por furto qualificado, simples, e condução sem carta.

Os dois irmãos encontram-se no mesmo centro de acolhimento.