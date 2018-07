Ao todo, com as detenções efectuadas na segunda-feira, estão detidas 36 pessoas relacionadas com este caso.

O juiz de Instrução Criminal do Tribunal do Barreiro decretou a prisão preventiva dos oito detidos na segunda-feira por alegado envolvimento nos incidentes de 15 de maio na Academia do Sporting, em Alcochete.



Durante o interrogatório judicial apenas um arguido prestou declarações, o que não impediu o Ministério Público de pedir a aplicação da medida de coação de prisão preventiva para todos os detidos, pedido esse que foi acompanhado no despacho final do juiz Carlos Delca.



Os oito detidos são suspeitos da prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro, dano com violência, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, entre outros.



Além dos indícios da prática destes crimes que justificam a medida de coação mais grave, prisão preventiva, o juiz de Instrução Criminal considerou ainda existir perigo de fuga, de perturbação do decurso do inquérito e de grave perturbação da ordem e tranquilidade públicas.



Estes oito detidos que esta quarta-feira foram presentes a primeiro interrogatório judicial, juntam-se a um nono elemento detido na segunda-feira, que não foi ouvido no prazo legal de 48 horas após a detenção por motivos de saúde, a quem já tinha sido decretada a prisão preventiva.



Com a decisão desta quarta-feira, são já 36 pessoas detidas por alegado envolvimento nos incidentes de Alcochete, entre eles o antigo líder de uma claque do Sporting, Fernando Mendes, a que se juntam mais três arguidos suspeitos de crimes menos graves e que, por isso, ficaram apenas com a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.



Segundo o juiz Jorge Delca, há "mais dois ou três" suspeitos que não se encontram em Portugal e que ainda não foram constituídos arguidos.



No dia 15 de maio passado, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e 'staff'.



Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.



No dia 05 de Junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva.



Os arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.