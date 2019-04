A investigação permitiu recolher indícios de agressões, ameaças e injúrias contra uma mulher, de 36 anos, diante de um bebé de quatro meses e de uma criança de 10 anos.

Um homem detido por suspeita de violência doméstica, na quarta-feira, no concelho de Faro, ficou sujeito a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, anunciou esta quinta-feira o Comando Territorial de Faro da GNR.



A detenção foi feita pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) de Faro, na sequência de uma investigação que "decorria há cerca de quinze dias" e que permitiu recolher indícios de agressões, ameaças e injúrias contra uma mulher, de 36 anos, diante de um bebé de quatro meses e de uma criança de 10 anos, revelou a GNR num comunicado.



"O suspeito, na presença dos dois filhos menores, com quatro meses e 10 anos, reiteradamente agredia, injuriava e ameaçava de morte a sua ex-companheira, de 36 anos, bem como controlava todos os seus movimentos, perseguindo-a constantemente por não aceitar o fim do relacionamento", precisou a GNR.



A investigação policial realizada pelo NIAVE de Faro permitiu recolher indícios suficientes para os militares obterem um mandado de detenção, que foi executado, "tendo o suspeito ficado detido nas instalações da GNR" na capital algarvia, acrescentou a mesma fonte.



A medida de coação de prisão preventiva foi aplicada também na quarta-feira, depois de o detido ter sido presente ao tribunal judicial de Faro para primeiro interrogatório judicial, segundo a GNR.