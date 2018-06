O primeiro-ministro inicia no domingo uma visita de sete dias aos Estados Unidos, começando em Boston com as comemorações do Dia de Portugal, num programa destinado a potenciar a notoriedade do país para novas parcerias económico-científicas.

Ao longo da próxima semana, o líder do Executivo estará também em São Francisco e Sacramento, na costa oeste dos Estados Unidos, terminando o périplo em Nova Iorque, no próximo dia 16.

Em Boston, onde estará ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e depois na Califórnia e em Nova Iorque, António Costa dedicará sempre uma parte do seu programa ao contacto directo com as comunidades portuguesas.

Mas uma das principais componentes desta viagem é de carácter económico, sendo objectivo do Governo português avançar para novas parcerias com instituições norte-americanas nos domínios empresarial, científico e universitário, assim como captar novos investimentos directos dos Estados Unidos em Portugal.

"Esta nossa ofensiva diplomática está a ser preparada com grande detalhe desde Setembro passado. Queremos aproveitar a 'onda' de popularidade de Portugal nos Estados Unidos para aumentar ainda mais a notoriedade do país, atrair novos investimentos, captar ainda mais turistas e reforçar os laços na cooperação científica e universitária", sintetizou à agência Lusa fonte do executivo.

As recentes medidas proteccionistas adoptadas pela administração de Donald Trump em relação à União Europeia são registadas pelo Governo português "como uma vicissitude", mas "não travam a iniciativa portuguesa".

"Os Estados Unidos, país da liberdade de iniciativa, têm milhares de instituições universitárias, científicas e empresas totalmente independentes do poder de Washington, assim como executivos estaduais com grande autonomia política", justifica fonte diplomática à agência Lusa.

Esta intensa presença institucional portuguesa nos Estados Unidos da América durante este mês de Junho, que o Presidente da República já qualificou como "um ato de diplomacia pública", tem subjacente uma espécie de divisão de tarefas.

"O primeiro-ministro dedica-se mais à cooperação económica e científica com os Estados Unidos. O momento alto político acontecerá quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, for recebido, no final do mês, por Donald Trump em Washington", disse fonte do executivo.

A comitiva oficial do primeiro-ministro traduz o duplo objectivo económico-científico e de contacto com as comunidades portuguesas inerente à sua visita aos Estados Unidos.

Com António Costa viajam o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro - a maioria dos portugueses e luso-descendentes residentes nos Estados Unidos são de origem açoriana -, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, os ministros da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, e Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Estarão também nos Estados Unidos ao lado do líder do executivo o presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), Luís Castro Henriques, e os secretários de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e do Turismo, Ana Mendes Godinho, que no próximo dia 15, em Nova Iorque, na Times Square, activará um painel electrónico "Marca Portugal" para promoção turística do país.