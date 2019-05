Ambos nascidos em 1951, depois do curso coincidiram no Hospital de Santo António, do Porto, em 1982 e 1983. O número de cédula profissional dos dois é, aliás, muito próximo: 16.428 (Laranja Pontes) e 16.489 (Joaquim Couto).



Depois, os percursos profissionais dos dois começaram a afastar-se, tendo Joaquim Couto entrado na política, onde ainda se mantém. Mas ambos ficaram sempre pela região do Grande Porto.



O que está em causa nesta operação é a adjudicação que o IPO do Porto fez à mulher de Joaquim Couto, Manuela Couto, da empresa Mediana, no valor de 360 mil euros, segundo se pode consultar no portal Base. As autoridades suspeitam de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio.



Os contratos - 13 no total - foram celebrados nos últimos dois anos. O próprio Joaquim Couto chegou a pertencer à administração da Mediana, empresa que presta serviço de assessoria de imprensa, comunicação e marketing.

Qual é a ligação entre Laranja Pontes, presidente do IPO do Porto, e Joaquim Couto, presidente da câmara de Santo Tirso, ambos detidos hoje no âmbito da operação A Teia São ambos médicos formados pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1976. O currículo de Laranja Pontes (que pode, por exemplo, ser consultado aqui ) e o de Joaquim Couto ( aqui aqui ) assinalam essa coincidência, que pode ser mais do que uma coincidência.