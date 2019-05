Presidente do IPO adjudicou 360 mil euros à mulher de autarca do PS

da operação A Teia. "A investigação, centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e Instituto Português de Oncologia do Porto, apurou a existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de autarcas e organismos públicos, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto com o objetivo de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular", informa a PJ.Qual é a ligação possível entre o presidente do IPO Porto e a administradora da agência de comunicação Mediana? Por ligações familiares, que por sua vez se ligam a ligações profissionais.Manuela Couto é mulher de Joaquim Couto, também ele detido hoje. Joaquim Couto é presidente da câmara municipal de Santo Tirso.A avaliar por várias notas curriculares públicas, Joaquim Couto tem várias coisas em comum com Laranja Pontes: nasceram em 1951, terminaram a licenciatura em medicina na mesma Universidade (Porto) no mesmo ano (1976) e chegaram a trabalhar no mesmo hospital (Santo António, Porto).Além disso, Joaquim Couto foi no quadriénio 2007-2010 Vogal da administração da Mediana. Na altura, Laranja Pontes já era presidente do IPO do Porto.O último contrato público da Mediana, datado de 26 de fevereiro de 2019 , é com a câmara municipal de Barcelos, cujo presidente, Miguel Costa Gomes, foi detido também hoje no âmbito da mesma operação. O contrato por ajuste direto, de €19.400 (mais IVA de €4.462) para "serviços de coordenação de imagem e produção de conteúdos" está assinado por Costa Gomes e Manuela Couto. O contrato é para apenas 90 dias.Em 2016, a Mediana celebrou um contrato de €83.457 (IVA incluído) com a mesma câmara de Barcelos para "consultoria em marketing territorial e comunicação pública". Duração do contrato: um ano. Em 2015, a Mediana e a câmara de Barcelos celebraram mais quatro contratos: de €15.243, €35.815, €34.563 e €83.394. No total: €169.015 só em 2015.A relação entre as duas entidades vem aliás desde 2013, com vários contratos de comunicação, marketing e assessoria entre a Mediana e a câmara presidida (desde 2009) por Miguel Costa Gomes.Miguel Costa Gomes e Joaquim Couto são ambos autarcas militantes do PS.Outra questão: a Mediana chegou a ser contratada pela câmara de Santo Tirso? Sim, mas apenas em 2010, precisamente na altura em que Joaquim Couto não estava na autarquia. Foi presidente de 1982 a 2000 e depois novamente presidente desde 2013 (pelo meio foi deputado do PS).Manuela Couto responde ainda noutro processo relacionado com a sua agência de comunicação, no caso em contratos feitos com o Turismo do Norte. A Operação Éter remonta a outubro de 2018.