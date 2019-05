A corticeira Fernando Couto desistiu de impugnar judicialmente a multa de 6.120 euros aplicada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) relativamente à violação de regras de segurança e saúde no trabalho, informou hoje fonte judicial.

O recurso de impugnação judicial desta segunda contraordenação aplicada pela ACT relacionada com a situação da operária Cristina Tavares, que foi despedida após ter sido vítima de assédio moral, iria começar a ser julgado hoje no Tribunal de Trabalho da Feira, mas não se chegou a realizar.