O presidente da comissão parlamentar de Saúde irritou-se esta sexta-feira com o presidente demissionário do Centro Hospitalar de Leiria, acusando-o de estar a fugir às questões colocadas pelos deputados.

O presidente do hospital de Leiria, Hélder Roque, que apresentou a demissão no início deste mês, está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de Saúde da Assembleia da República sobre a situação vivida nas urgências, que PSD, CDS e BE descreveram como caótica ou dramática.