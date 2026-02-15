Sábado – Pense por si

Portugal

Presidenciais: Segunda volta realiza-se este domingo em 20 freguesias e secções de voto

Lusa 08:16
Eleição foi adida uma semana devido aos efeitos do mau tempo.

A segunda volta das eleições presidenciais vai realizar-se este domingo em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.

Voto nas eleições presidenciais; documento de identificação e boletim.
Voto nas eleições presidenciais; documento de identificação e boletim. ANDRÉ KOSTERS/LUSA

É já das eleições, António José Seguro, que segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna expressos, contra 33,17% de André Ventura.

Antes da votação de hoje em 20 freguesias e secções de voto, António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, passou os 3,48 milhões de votos, enquanto o presidente do Chega, André Ventura, teve mais de 1,72 milhões de votos.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), a votação para a segunda volta foi adiada em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, bem como nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã, no distrito de Santarém.

Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, numa freguesia de Salvaterra de Magos e noutra de Leiria.

São, no total, oito municípios abrangidos pelo adiamento de eleições. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estão inscritos, de acordo com a CNE, 36.852 eleitores.

A lei eleitoral não prevê o adiamento generalizado das eleições.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

As tempestades que têm atingido Portugal provocaram a destruição de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações.

As regiões Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até hoje em 68 concelhos.

Na primeira volta das presidenciais, em 18 de janeiro, disputada por 11 candidatos, António José Seguro, apoiado pelo PS, foi o mais votado, com 31,11% dos votos expressos, seguido de André Ventura, apoiado pelo Chega, que teve 23,5%.

João Cotrim Figueiredo, apoiado pela IL, ficou em terceiro, com 16%, Henrique Gouveia e Melo em quarto, com 12,32%, e Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, em quinto, com 11,30%.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cessará funções em 09 de março, data em que António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República.

Os anteriores presidentes eleitos em democracia foram António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) e Aníbal Cavaco Silva (2006-2016).

