Presidenciais: Líder do JPP apela à participação em eleições fundamentais para a democracia

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O líder do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, apelou este domingo à participação dos portugueses nas eleições Presidenciais, vincando serem "eleições fundamentais no âmbito da democracia portuguesa".



Élvio Sousa , líder do JPP Lusa

"A mensagem que eu gostaria de transmitir hoje, em nome do JPP, é que os portugueses exerçam esse direito para a eleição desse cargo relevante para a magistratura de influência em Portugal e, nesse sentido, apelar para esse exercício do voto de expressão popular", afirmou.

As declarações de Élvio Sousa foram proferidas depois de ter votado numa sessão instalada no Salão Paroquial de Gaula, freguesia do concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha.

"As eleições para a Presidência da República são eleições fundamentais no âmbito da democracia portuguesa", reforçou.

O Juntos Pelo Povo começou como um movimento de cidadãos no município de Santa Cruz, em 2009, e hoje é o maior partido da oposição madeirense, com 11 deputados na Assembleia Legislativa, e tem representação na Assembleia da República.

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.

Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito já hoje chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 08 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.

No boletim de voto constam 14 nomes, incluindo os de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, cujas candidaturas não foram aceites pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades processuais.

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.