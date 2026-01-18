Boletim de voto: CNE alerta para instruções erradas difundidas nas redes sociais

A Comissão Nacional de Eleições publicou um comunicado onde alerta para a difusão e informações falsas sobre o prenchimento o boletim de voto.

Colocar a cruz em mais do que um candidato ou fazer desenhos no boletim de votos são duas das situações que levam a Comissão Nacional e Eleições (CNE) a considerar o voto nulo. Na sequência da propagação de instruções falsas nas redes sociais, a CNE usou os mesmos canais para publicar um comunicado a chamar a atenção.



Homem deposita boletim numa urna durante votação Lusa

"Tendo chegado ao conhecimento desta Comissão a divulgação de informações incorretas, sobre preenchimento do boletim de voto, alerta-se que os votos para serem considerados válidos só podem conter a cruz no quadrado a seguir à fotografia do candidato em que o eleitor pretende votar", lê-se no comunicado da CNE.

E dá alguns exemplos, como situações "em que tenha sido assinalado mais do que um quadrado, em que tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou em que tenha sido escrita qualquer palavra", todas consideradas nulas.

?? Comunicado da CNE



?? Esclarecimento sobre o correto preenchimento do boletim de voto.



??? Vote. A presidência começa consigo.



#CNE #PR2026 #Comunicado pic.twitter.com/uvxBrZpYSO — Comissão Nacional de Eleições - Portugal (@CNE_PT) January 18, 2026