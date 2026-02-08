Presidenciais 2026: Votos em branco quase triplicam e nulos também aumentam

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O número de votos em branco mais do que duplicaram na segunda volta das eleições presidenciais deste domingo, com os votos nulos também a aumentar, segundo os dados provisórios às 21:30.



Voto nas eleições presidenciai ANDRÉ KOSTERS/LUSA

De acordo com os dados oficiais, foram contabilizados, até essa hora, 165.579 votos em branco (3,17%) e 92.562 votos nulos (1,77%), voltando a cumprir-se a tradição de existirem mais boletins de voto não expressos do que anulados.

Na primeira volta, há três semanas, pela primeira vez em presidenciais desde o 25 de Abril, o voto nulo superou o voto em branco, numas eleições em que os boletins tiveram o maior número de candidatos de sempre e três nomes que não foram aprovados.

Na primeira volta, no território nacional, registaram-se 64.817 votos nulos e 60.899 votos em branco, que correspondem a um aumento de 62% e 23%, respetivamente, em relação às eleições de 2021, ano da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa verificação das restantes eleições presidenciais, sempre que os votos inválidos eram distinguidos entre votos brancos e nulos, os primeiros foram sempre superiores aos segundos.