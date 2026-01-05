Presença de legionella fecha piscina municipal de Arronches

Piscinas permanecerão encerradas por tempo indeterminado.
A Piscina Municipal de Arronches, no distrito de Portalegre, está encerrada temporariamente, após ter sido detetada a bactéria da 'legionella' na água dos balneários daquele equipamento, anunciou esta segunda-feira a câmara.
Em comunicado publicado na sua página na Internet, consultado pela agência Lusa, o Município de Arronches explicou que a bactéria "Legionella Pneumophila" foi detetada em análises de rotina.
A câmara decidiu, por isso, "como forma de prevenção", fechar o equipamento por tempo indeterminado.
Na sequência do que se encontra estipulado no plano de prevenção e controlo da 'legionella', a autarquia assegurou que "efetua regularmente" análises nas suas instalações desportivas.
E, além disso, afiançou que procede à manutenção dos equipamentos, com o objetivo de "acautelar a segurança e bem-estar" dos utilizadores.
"Porém, efetuadas as últimas análises na rede de água quente dos balneários da Piscina Municipal Miguel Lagarto, foi detetada a presença da bactéria 'Legionella Pneumophila'", pode ler-se no comunicado.
A câmara municipal disse ainda estar a desenvolver as "diligências necessárias" para a reabertura do equipamento, nomeadamente com a desinfeção e limpeza da rede de água, torneiras e chuveiros da piscina.
O equipamento reabrirá ao público "logo que o resultado das contra-análises, a realizar após os procedimentos de desinfeção, seja negativo" à presença da bactéria identificada, assegurou.
A bactéria 'legionella' é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.
Podendo ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada, a infeção, apesar de grave, tem tratamento efetivo.
