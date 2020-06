O edifício que esta segunda-feira foi palco de tensão e violência após seguranças terem tentado despejar cerca de 13 pessoas que ali pernoitavam ilegalmente está esta terça-feira a ser bloqueado com tijolos para impedir a entrada de ocupas.O ambiente esta terça-feira apresenta-se calmo após a PSP ter sido levada a usar gás pimenta na véspera e ter recorrido a bastões para reprimir, uma multidão furiosa com o despejo do Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios, Lisboa.Saiba mais em Correio da Manhã