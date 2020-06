Aumento de casos de Covid-19 em Lisboa é resultado de “estratégia de testagem massiva”

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, afirmou esta segunda-feira que o aumento do número de casos de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo nas últimas semanas está relacionado com a "estratégia de testagem massiva" que está a ser adotada.

"É evidente que se testamos mais, é natural que possamos também encontrar mais casos", disse o secretário de Estado da Saúde, acrescentando que o aumento de casos apenas demonstra que a testagem "foi uma medida acertada".

O governante afirma ainda que a estratégia agora é "diferente", passando por seguir os casos ativos e em vigilância nas empresas do setor da construção civil e trabalho temporário, onde se têm registado focos de infeção.

75% dos profissionais de saúde infetados já recuperaram

Três em cada quatro profissionais de saúde infetados pela Covid-19 já recuperaram da doença. A revelação foi dada esta terça-feira por António Sales, que indica que existem 2.727 profissionais de saúde recuperados e que apenas 25% dos mais de 3.000 profissionais de saúde permanecem infetados – menos de mil.