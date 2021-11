Escolas: Almada falhou a meta de remoção de amianto no verão mas acelera até ao Natal

A conclusão da remoção das estruturas com amianto das escolas públicas estava prometida para o verão, mas Almada falhou essa meta. E o início das obras já com o ano letivo a decorrer tem gerado "pânico" junto das comunidades escolares, alertou o movimento MESA.



Neste momento, as obras decorrem em quatro escolas frequentadas por 3.033 alunos, segundo os dados enviados à SÁBADO pela autarquia. São elas a Básica Anselmo de Andrade, a Secundária Francisco Simões, a Básica Miradouro de Alfazina e a Secundária Daniel Sampaio. Em outras seis escolas básicas o processo de remoção de amianto já terminou, segundo a mesma fonte. Ficam a faltar, assim, cinco estabelecimentos, as básicas da Alembrança e D. António da Costa e as secundárias Fernão Mendes Pinto, António Gedeão e Cacilhas-Tejo.

3,7 milhões em obras

A meta do verão deste ano era já uma derrapagem em relação ao célebre "otimismo irritante" de António Costa. Depois de anos em que a lista de escolas com amianto ficou por divulgar, em 2020, na sequência do anúncio de 60 milhões de euros para realização destas empreitadas em todo o País (no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social), o primeiro-ministro referiu que o encerramento das escolas era uma "oportunidade única" para estas obras que têm de ser realizadas por técnicos protegidos já que as placas de fibrocimento libertam partículas cancerígenas