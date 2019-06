Praias algarvias entre Quarteira e Faro interditas a banhos

O utilizador do Twitter Tiago Duro colocou um vídeo nesta rede social do fenómeno.



Maré vermelha algarve, quarteira, esta tarde pelas 18h." #quarteira #marevermelha pic.twitter.com/Go1lG8NsVN — Tiago Duro (@tiagoduro) 17 de junho de 2019







A primeira praia a ser interdita foi a de Faro, este domingo, seguida das praias de Quarteira e Vilamoura já esta segunda-feira.



A capitania do porto de Faro não tem, para já, previsão de reabertura.



As praias entre a Ilha do Farol e Vilamoura, no Algarve, estão interditadas a banhos devido a uma concentração de uma alga marinha que pode ser perigosa para a saúde, disse hoje o diretor regional do Ambiente."Foi detetada no domingo uma densidade significativa de uma espécie de alga vermelha que pode ser perigosa para a saúde pública, tendo sido decidido, em conjunto com a autoridade de Saúde, desaconselhar os banhos numa vasta área entre a Ilha do Farol e Vilamoura", disse à agência Lusa o diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).