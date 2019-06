Cabral dos Santos, ex-diretor de grandes empresas da Caixa Geral de Depósitos (CGD), contraria Joe Berardo e diz não ter ido "bater à porta" do comendador enquanto interlocutor do banco público para a concessão de créditos para compra de ações do BCP.

Na audição de Joe Berardo, "o comendador disse que foi a CGD que lhe foi bater à porta a oferecer 350 milhões de euros", afirma Cabral dos Santos na comissão parlamentar de inquérito, esta segunda-feira. Questionado sobre quem tinha sido o administrador que o tinha abordado, o empresário "respondeu o meu nome".

O ex-diretor da CGD diz ter encontrado no arquivo da CGD uma carta, com data de 10 de novembro de 2006, da Fundação Berardo, assinada por Berardo e dirigida a Carlos Santos Ferreira, então presidente do banco estatal. O assunto desta carta era "Concessão de linha de crédito" e nesta estavam detalhadas as condições para um crédito de 350 milhões de euros para a compra de ações do BCP e para refinanciar dívida do banco.

"Esta carta foi despachada para mim por Maldonado Gonelha", o administrador do pelouro, relembra Cabral dos Santos, notando que houve depois a indicação para estudar a operação e para a direção geral de empresas estabelecer o contacto com o cliente. Foi ainda pedido um parecer de risco à Direção Geral de Risco. A proposta foi depois apresentada em conjunto com este parecer.

Depois, a 7 de março de 2007, aprovou-se o financiamento, mas não nas condições pedidas inicialmente pela fundação. Neste caso era pedido um aval, que podia ser dispensado após análise das contas da entidade, e um rácio de cobertura de 110% que podia ser revisto trimestralmente mas que tinha de ser reposto sempre que baixasse deste patamar. "Foi uma decisão de meio-termo", afirma Cabral dos Santos.

Na sua primeira audição, a 24 de abril, Cabral dos Santos afirmou que Joe Berardo não teve um tratamento privilegiado no banco estatal, "muito menos um tratamento à margem das regras".