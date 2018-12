O jovem era pugilista amador e vivia no Reino Unido há cerca de três anos. Dois adolescentes de 15 anos são suspeitos do assalto e homicídio de William Mendes.

Um jovem português de 25 anos foi "brutalmente" assassinado em Londres no sábado passado, noticia o The Guardian.

O crime foi reportado esta manhã de Natal pela Metropolitan Police através da sua conta de Twitter, onde é indicado que dois adolescentes de 15 anos já foram indiciados pelos crimes de assalto e homicídio de William Mendes, pugilista amador que vivia no Reino Unido há cerca de três anos.

Segundo a publicação, o português, que residia em Tottenham, no norte de Londres, foi morto no dia 22 de Dezembro. A polícia inglesa recebeu o alerta de um esfaqueamento por volta da 01h20 da madrugada na zona de Albert Place. William Mendes ainda foi transportado para o hospital com vida, após ter sido assistido no local com "múltiplos ferimentos causados por uma faca", mas acabou por falecer no estabelecimento de saúde cerca de uma hora depois.











As autoridades britânicas confirmaram que os pais do jovem já receberam a notícia da sua morte.

A investigação está a ser liderada por Glen Lloyd, que pediu que qualquer testemunha do crime contacte imediatamente a polícia. "Os nossos pensamentos estão com a família de William, enquanto lutam para lidar com esta perda numa época que deveria ter sido feliz", lamentou, citado pelo The Guardian.



Os detidos vão ser presentes a tribunal na quarta-feira, dia 26 de Dezembro.