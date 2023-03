Portugal recebeu 304 refugiados desde 2021

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Portugal recebeu, desde 2021, 304 refugiados, vindos de campos de Malta, Itália ou Turquia. Um programa de recolocação que continua ativo e através do qual chegaram ontem mais seis afegãos, confirmou fonte do SEF à SÁBADO. No entanto, as três nacionalidades mais acolhidas são Nigéria, Mali e Sudão.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Sudão Portugal Malta Itália SEF Turquia Nigéria refugiados Grécia

O atual programa de recolocação foi assinado em 2021 entre Portugal, Malta, Itália e a Turquia para receber refugiados que sejam resgatados em alto mar. Estes cidadãos recebem depois o estatuto de refugiado nos países onde dão entrada e após chegarem a Portugal recebem autorização de residência. Antes disso, as autoridades nacionais fazem uma consulta de segurança às pessoas que vai acolher, tendo direito de veto, se verificar que não estão cumpridas as regras.Além do acolhimento destes adultos, Portugal assinou um acordo com a Grécia para receber menores não acompanhados. Deve receber 500, mas até agora só estão em território nacional 380, indicam os dados do SEF.Antes deste programa atual, recebemos 930 refugiados, entre 2018 e 2021. Estes maioritariamente vindos de campos de refugiados da Grécia, Itália e Malta, sendo maioritariamente originários da Síria, Iraque, Sudão, Somália e Eritreia.Uma vez chegados a território nacional estes refugiados ficam à responsabilidade das instituições de acompanhamento e posteriormente recebem uma visita das equipas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para serem recolhidos os dados para a emissão dos documentos nacionais.