Portugal recebe hoje mais 70.200 doses da vacina da covid-19

O primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech que chegou a Portugal foi de 9.750 doses que foram distribuídas. O segundo lote deve chegar já esta segunda-feira, avança a agência Lusa. São esperadas mais 70.200 para os primeiros dias da campanha de vacinação que vai durar até ao fim do mês. Ou seja, Portugal deve receber 79.950 doses das vacinas em dezembro.





plano de vacinação em Portugal arrancou no domingo, nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central, e entra esta segunda-feira no segundo dia.



médico António Sarmento, de 65 anos, diretor do serviço de infecciologia do Hospital São João, unidade onde foram administradas 2.125 vacinas no arranque da campanha.



Em Lisboa Central, que abrange os hospitais de São José e Curry Cabral, foram vacinados 1.241 profissionais, enquanto em Lisboa Norte, que compreende os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, foram administradas 515 doses. O processo de vacinação decorreu entre as 10h30 e as 21h30 em 16 postos criados para o efeito no Hospital de São José e no do Curry Cabral.



O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pela ‘task-force’: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.



A primeira fase de vacinação, que arrancou no domingo e se prolonga até final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).







O primeiro inoculado foi o