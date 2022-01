Voto antecipado: 315 mil inscritos e um dia calmo em todo o País

António Costa, João Oliveira e Rui Tavares também escolheram votar antecipadamente, uma semana antes da data da Legislativas. Muitos foram votar para evitar filas no próximo domingo.

A uma semana das eleições e a meio da campanha eleitoral, este domingo foi dia de voto antecipado em mobilidade. Entre os 315 mil inscritos contaram-se o primeiro-ministro António Costa, o candidato do Livre Rui Tavares e o candidato a deputado pela CDU João Oliveira. Até ao final da tarde, a indicação era de que a votação decorria sem problemas em todo o País. Houve pontualmente algumas filas para votar em Lisboa, Faro e Coimbra, mas sem grande tempo de espera.



O Governo tinha pensado numa logística para que cerca de um milhão de eleitores votassem antecipadamente em mobilidade, mas inscreveram-se apenas 315.785 eleitores. Em Lisboa, esse número é de 37.846 eleitores, sendo metade fora do círculo eleitoral da capital.



A Cidade Universitária de Lisboa recebeu durante a manhã centenas de pessoas. Num campus dividido por cores, a Faculdade de Direito era uma das mais concorridas. No interior, encontravam-se várias pessoas que esperavam para votar.