Portugal proíbe entrada de estrangeiros vindos do Reino Unido

Portugal vai proibir a entrada no país de cidadãos estrangeiros provenientes do Reino Unido. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) revela que, a partir das 00h00 desta segunda-feira, "a

A medida de restrição à entrada de passageiros oriundos do Reino Unido "será atualizada de acordo com a evolução da situação", adianta a nota.



O MAI diz ainda que em Portugal não se confirma ainda a circulação da nova variante do vírus da covid-19 que foi identificada no Reino Unido.



Fonte oficial do Instituto Ricardo Jorge já tinha afirmado o mesmo. "O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) tem vindo a desenvolver, desde o passado mês de abril, um estudo de âmbito nacional sobre a variabiliade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, através da análise do genoma deste novo coronavírus. De acordo com os resultados obtidos até ao momento, ainda não foi identificada em Portugal a nova variante genética detetada a circular numa região do Reino Unido", avançou à agência Lusa fonte do gabinete de imprensa do INSA.



Fonte do gabinete de imprensa do INSA recordou que o "estudo tem como objetivo principal determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal".



As autoridades britânicas alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.



Com Lusa.