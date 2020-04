Jovem de 26 anos morto à facada e com pancada na cabeça na Amadora

Um homem de 26 anos foi morto à facada, e com uma forte pancada na cabeça, em sequência de uma rixa de rua com outros dois (já presos), numa rua da Brandoa, Amadora. Segundo fonte oficial do socorro, o crime ocorreu cerca das 15h15, no cruzamento das ruas Raul Brandão e Almada Negreiros.



