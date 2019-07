Em declarações à comunicação social, o ministro explicou que esta iniciativa pretende "ajudar a transformar Portugal num sinónimo do novo espaço", atraindo jovens "com projetos empresariais para criarem emprego qualificado em Portugal".



"O espaço e as tecnologias espaciais estão a mudar radicalmente", notou, salientando que as tecnologias desenvolvidas para a exploração espacial têm aplicações na Terra, seja na agricultura, mobilidade urbana ou pescas.



Nesse sentido, Manuel Heitor considerou que é necessário explorar esse conceito de trazer "o espaço para a nossa economia, criando melhores e mais empregos".



Durante a cerimónia, o ministro salientou os passos que Portugal tem dado nos últimos tempos no que toca à aposta no espaço, seja a criação de uma agência espacial portuguesa, um regime legal que permite o lançamento de micro e pequenos satélites a partir do território português ou um programa para lançamento de satélites a partir da ilha de Santa Maria, Açores.

