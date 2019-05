As emissões de dióxido de carbono (CO2) diminuíram 2,5% na União Europeia no ano passado, tendo Portugal sido o país com maior redução: 9%.

As emissões de dióxido de carbono (CO2) diminuíram 2,5% na União Europeia (UE) no ano passado e Portugal, com uma redução de 9%, foi o país com melhor desempenho, indicam as estimativas do Eurostat divulgadas esta quarta-feira.



O comunicado assinala que as emissões de CO2 são responsáveis por cerca de 80% das emissões de gases com efeito de estufa na UE.



Para além de Portugal, as maiores quedas nas emissões de dióxido de carbono registaram-se na Bulgária (-8,1%), Irlanda (-6,8%) e Alemanha (-5,4%). A descida na Alemanha é particularmente importante, uma vez que o país representa 22,5% do total de emissões de CO2 dos 28.



Portugal tem um peso de apenas 1,4% nas emissões da União.



Em oito países registaram-se aumentos das emissões, sendo a maior subida na Letónia (8,5%), seguindo-se Malta (6,7%), Estónia (4,5%), Luxemburgo (3,7%) e Polónia (3,5%). A Polónia é o terceiro país com maior peso nas emissões de CO2 da União Europeia (10,3%), apenas atrás da Alemanha e do Reino Unido. Os oito países com subidas nas emissões têm um peso total de 13,9% no conjunto da UE.