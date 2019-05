A partir do próximo sábado é esperada em Portugal a chegada de uma vaga de calor com céu limpo, ideal para ir à praia (com os devidos cuidados).

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para domingo em Setúbal estarão 35 graus, enquanto que em Santarém, Beja e Évora a indicação é de 34 graus e em Lisboa de 33.

O próximo fim de semana fica também marcado pela chegada de milhares de peregrinos, na sua maioria a pé, ao Santuário de Fátima para celebrarem as aparições de Maria no 13 de maio.

A indicação para este ano é de calor com máximas esperadas no concelho de Vila Nova de Ourém de 31 graus.

As temperaturas altas, em particular na região de Lisboa, Ribatejo e Alentejo irão continuar pelo menos até à próxima quarta-feira.

A chegada do calor coloca assim termo a quatro dias de chuva, verificada com maior intensidade no Litoral.