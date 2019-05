Em Lisboa, as temperaturas variam entre os 15 e os 17 graus, ao passo que no Porto os termómetros atingem os 16 graus.

A chuva não dá tréguas esta quarta-feira e são esperados períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Há também registo de uma pequena descida da temperatura máxima.



Em Lisboa, as temperaturas variam entre os 15 e os 17 graus, ao passo que no Porto os termómetros atingem os 16 graus.



O IPMA regista ainda vento forte nas terras altas.