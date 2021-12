Autoagendamento para vacinação das crianças ainda não está disponivel

Os pais que tentaram na manhã desta segunda-feira, 13, agendar a vacinação dos filhos contra a Covid-19 receberam como resposta que "neste momento estão a ser vacinadas as pessoas com 65 ou mais anos". Mas a possibilidade de inscrever as crianças entre os 5 e os 11 anos estará disponível ainda hoje, disse à SÁBADO o Ministério da Saúde.



A abertura do autoagendamento através do site estava prometida para esta segunda-feira. Fonte oficial do gabinete de Marta Temido não adiantou por que ainda não avançou, mas garantiu que em breve será possível fazer este pedido de marcação.



Todavia, quem acedeu a esta página da Direção-Geral da Saúde durante a manhã encontrou ainda informação de que aquela é a plataforma para realizar o pedido de agendamento da Vacina Covid 19 + Gripe para a faixa etária 65 ou mais anos.