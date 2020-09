Ministra da Saúde vê subida dos números com “confiança e preocupação”

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta segunda-feira que vê o crescimento dos números da Covid-19 em Portugal com "confiança e preocupação" e que é necessário reforçar setores, embora hoje hajam muitos mais recursos que no início da pandemia.

"Temos hoje muito mais meios, mais recursos humanos e técnicos, mais organização e mais conhecimento. Enfrentamos esta fase de crescimento dos números com confiança e preocupação, mas com a consciência que conseguimos reforçar a capacidade laboratorial, de medicina intensiva, dos recursos humanos e os métodos de organização de trabalho ao nível da saúde pública e integração de outras áreas", disse Marta Temido na sua apresentação do Plano Outono/Inverno, na RTP1.

Marta Temido alertou também para a prioridade que são as "respostas não covid", informando que a região de Lisboa e Vale do Tejo tem, neste momento, 300 das 500 camas que estão "guardadas" para doentes Covid-19 já ocupadas.

"Mas são 300 das 500 que fazem parte das 7.000. Ou seja, temos esta capacidade de ir adaptando as respostas àquilo que são as necessidades de cada momento", disse a ministra.

A governante referiu ainda que existem hoje cerca de mais 700 ventiladores no SNS em relação ao mês de março. "Tínhamos capacidade laboratorial em março para 3 mil testes e agora são 23 mil testes por dia, estamos melhor preparados", referiu, acrescentando ainda que existe um "reforço das linhas telefónicas, reforço da capacidade de atendimento" e que já foram realizados "três milhões de consultas não presenciais".