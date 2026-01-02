Portugal disponível para receber feridos do incêndio na Suíça

Há uma cidadã portuguesa entre os 119 feridos do incêndio no bar na estância de esqui na Suíça e outra desaparecida.

Portugal disponibilizou-se para receber dois feridos do incêndio na Suíça, indica à SÁBADO o Secretário de Estado das Comunidades Emídio de Sousa, através do mecanismo europeu de proteção civil: “Duas vagas foram abertas nas unidades de queimados do Porto e de Lisboa. E os dois pacientes poderão ser transportados de helicóptero, se for necessário”, explica.



Incêndio em estância de esqui suíça faz feridos, incluindo cidadã portuguesa AP Photo/ Antonio Calanni

Há uma cidadã portuguesa entre os 119 feridos do incêndio no bar na estância de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na noite de Ano Novo – e outra desaparecida, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português. “O Governo acompanha de perto a situação. Estamos em contacto com as famílias das duas portuguesas – e temos funcionários do consulado a acompanharem a situação no terreno com as autoridades locais”, explica à SÁBADO Emídio Sousa, Secretário de Estado das Comunidades.

“Uma das mulheres está ferida no hospital de Cion, a outra é dada como desparecida, não temos mais pormenores”, acrescenta o Secretário de Estado. De acordo com a informação avançada pelo comandante da polícia do cantão suíço de Valais, Frédéric Gisler, em conferência de imprensa esta sexta-feira à tarde, dos 119 feridos há 71 suíços, 14 franceses, 11 italianos, quatro sérvios, um bósnio, um belga, um luxemburguês, um polaco e um português. Há cerca de 40 mortos.

Em causa está uma festa num bar em Crans-Montana, na noite de Ano Novo, que se transformou em tragédia pouco depois da meia-noite, quando as chamas alastraram em minutos, causando um incêndio de grandes proporções que deixou vários jovens presos no subsolo da discoteca. As chamas e o fumo impediram que as pessoas escapassem pela escada que dava acesso ao terraço.

A causa ainda não é certa, mas as autoridades suíças acreditam que velas pirotécnicas no topo de garrafas de champanhe provocaram o incêndio quando se aproximaram demasiado do teto do bar lotado, segundo a Associated Press. A origem do fogo continua, assim, sob investigação.

A estância de Crans-Montana, situada no coração dos Alpes suíços, é conhecida como um local internacional de ski e golfe.