Portugal registou nas últimas 24 horas mais 5.290 casos de covid-19, estando agora nos 274.011 casos confirmados desde março. Segundo o boletim epidemiolígico diário da Direção Geral da Saúde (DGS), recuperaram da doença, desde ontem, 5.123 pessoas.Desde ontem morreram mais 71 doentes, num total de 4.127.O número de internamentos desceu, são menos 24 que ontem, mas mais 11 nos cuidados intensivos, estando agora nestas camas 517 doentes.O Norte continua a ser a região mais afetada com 1.942 casos e 35 mortes desde o boletim de ontem. Seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 25 vítimas mortais e 1.492 casos confirmados.As regiões Autónomas dos Açores e Madeira, tal como o Algarve, não registaram qualquer vítima mortal da covid-19 nas últimas 24 horas.