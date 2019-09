A 16 de setembro, os agentes da PSP na 34.ª Esquadra – 3.ª Divisão (Olivais) foram proibidos de usar uma pulseira do Movimento Zero (M0), em que figuram elementos da PSP e GNR e que, nas redes sociais, denuncia situações em que a segurança dos agentes é colocada em causa e protesta contra a tutela.

"Os elementos policiais, enquanto enquadrados a desempenhar as funções policiais, não poderão fazer uso da pulseira M0, devendo qualquer situação em contrário a essa determinação dever se participada superiormente", determinou o Chefe Adjunto da 34.ª Esquadra. "Esta situação é para cumprimento imediato, para evitarmos situações indesejáveis para todos."

A SÁBADO sabe que agentes da PSP foram ameaçados com processos disciplinares por vestirem t-shirts e usarem pulseiras do M0. O Movimento Zero arrancou depois de oito agentes da PSP terem sido condenados por agressões e injúrias a moradores do bairro da Cova da Moura. Alguns agentes aderiram através do Telegram, mas o M0 já é seguido por 34 mil pessoas na página de Facebook. Em junho, os elementos do Movimento Zero recusaram autuar as infrações de trânsito e intervêm nos bairros problemáticos só em situações de extrema gravidade.

Depois do sucedido na 34.ª Esquadra, o M0 divulgou no Facebook uma carta endereçada ao diretor nacional da PSP, o Superintendente-chefe Luís Farinha, em que questiona qual é a norma que determina a proibição de uso de pulseiras como a do M0.

"Não é pois, legalmente admissível obrigar-se um polícia a utilizar o desodorizante ‘X’ ou ‘Y’ durante a execução do serviço, ou até não o usar, bem como qualquer produto de fixação do cabelo ou não", lê-se na carta. "Nessa rudimentar perspetiva, lembrando os tempos da ditadura, teria pois, de ser abolida a utilização nas esquadras e serviços de quaisquer objetos pessoais."

A carta termina com o pedido de apuramento "em que circunstâncias foi determinada a proibição da utilização de adereços, anéis, cordões, t-shirts, pulseiras ou outros adereços de natureza pessoal, que não tenham implicância direta na execução do serviço policial ou na imagem institucional da PSP, uma vez que, a existir, é desconhecida qualquer produção normativa nesse sentido e que importa urgentemente clarificar".

A SÁBADO contactou a direção nacional da PSP sobre o tema, e aguarda resposta.