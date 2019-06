Começou como uma reação a uma leitura de acórdão no tribunal de Sintra, onde foram condenados oito agentes da PSP por agressões e injurias a moradores do bairro da Cova da Moura. Agora, o "Movimento Zero" junta já mais de 10 mil membros da PSP e GNR que se recusam a autuar as infrações de trânsito e intervêm nos bairros problemáticos só em situações de extrema gravidade.

"Zero abordagens a viaturas / cidadãos; Zero autos contraordenacionais; Não intervier em situações de alteração de ordem pública sem que se encontrem reunidas as condições de segurança (salvo situações estritamente necessárias" é a mensagem do grupo que chega agora à dezena de milhar de membros.