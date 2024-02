Polícia. Tensão pré-eleitoral 'favorece partidos populistas antissistema'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As ações de protesto de GNR e PSP a quase um mês das eleições põem em causa "a confiança nas instituições". Este Governo não pode tomar medidas, mas foi o causador do problema, apontam politólogos.

Em clima de contestação da PSP e GNR, causado pelo não aumento do subsídio de risco como aconteceu à PJ, verificaram-se paragens na I Liga de Futebol, tentativas de entrega de armas de serviço, aumento de baixas médicas dos profissionais no Aeroporto de Lisboa e várias esquadras e até foi levantada pelo presidente do sindicato SINAPOL a "forte possibilidade" de boicote às eleições de 10 de março. O ministro da Administração Interna foi acusado de acicatar os polícias após anunciar abertura de inquéritos e, a uma carta enviada pela plataforma de sindicatos da PSP e GNR, António Costa respondeu com críticas à "ameaça implícita de colocar em causa a normal realização dos próximos atos eleitorais".