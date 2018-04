"Uma certeza exagerada, como pormenores muito coincidentes, num relato algo forçado e, por isso, próprio de quem quer convencer de uma realidade que não ocorreu", diz a acusação sobre a versão apresentada pelos agentes. A postura corporal, os silêncios e concreta verbalização do discurso apresentado pelas testemunhas de defesa não foi de molde a convencer o tribunal da realidade por si relatada", conclui.



Já as testemunhas de Grisa foram consideradas como "perentórias" ao confirmar a versão apresentada pelo jovem e asseguraram não ter "presenciado qualquer movimento provocatório" contra o polícia.



Os magistrados lamentaram ainda que Vítor Bárcia não tenha demonstrado arrependimento sobre o sucedido.

Grisa Iosif Luchian passeava de bicicleta numa rua da Amadora quando atirou uma beata de cigarro para o chão. No momento, um grupo de quatro agentes fardados da Polícia de Segurança Pública mandou parar o jovem. Um dos polícias, Vítor Bárcia, "sem que qualquer motivo o justificasse, desferiu uma chapada, de mão aberta, na face esquerda" do jovem, declarou o tribunal da Amadora que condenou o agente a uma pena de prisão de três meses, convertida em 680 euros de multa, pelo crime de ofensa à integridade física qualificada.Segundo o agente Vítor Bárcia, e os outros três agentes que o acompanhavam, Grisa Luchian, "numa atitude agressiva e provocatória, encostou a sua cabeça à cabeça" do agente, "tendo este último empurrado o corpo daquele na zona da cara, o que fez apenas com o intuito de salvaguardar a sua integridade física".O tribunal concluiu que "a versão apresentada pelo arguido, para além de não ter resistido no confronto com a demais prova produzida no julgamento", surgiu como "verdadeiramente inverosímil", informou o Diário de Notícias.Segundo a sentença, "não faz sentido que um indivíduo de cerca de 20 anos, com a compleição física do queixoso e que foi directamente constatada pelo tribunal em sede de audiência de julgamento, fosse ter a conduta em causa para com um agente da polícia, desafiando-o e procurando com o mesmo ter contacto físico, quando se encontravam presentes no local pelo menos três outros agentes da autoridade".