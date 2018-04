O Tribunal de Guimarães iniciou esta segunda-feira o julgamento do subcomissário da PSP Filipe Silva, pronunciado por agressão a dois adeptos do Benfica naquela cidade, em Maio de 2015.Ouvido em tribunal esta segunda-feira, Filipe Silva disse que agiu "por impulso" após ter sido insultado pelo adepto do Benfica e garante que "teve a percepção que tinha sido cuspido". Admitiu ter dado duas bastonadas em José Magalhães, justificando o ato com o facto de este ter resistido à detenção.Filipe Silva admitiu ainda que agrediu o pai de Filipe, Manuel Magalhães, com socos, quando sentiu que foi agarrado pelas costas. "Apliquei dois impactos de mãos vazias na pessoa que me estava a agarrar. Pensei muito sinceramente que ia ser agredido".O arguido responde dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação.Os factos remontam a 17 de Maio de 2015, logo após o final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.