Renovação do Cartão de Cidadão pode ser feita pela Internet

Perder o PIN do Cartão de Cidadão deixa também de obrigar a que seja criado um novo: pode recorrer ao PUK.

Há alterações ao Cartão de Cidadão e uma delas é que já não é preciso esperar longas horas na fila de uma Loja do Cidadão para o fazer. Vai haver um processo online através do Portal das Finanças.



O Cartão de Cidadão vai passar a ter também uma nova funcionalidade: o código PUK, que permite recuperar o código pessoal de desbloqueio dos PIN (referentes à morada, certificado de autenticação e certificado de assinatura) em caso de perda. Esse código PIN vem numa carta que acompanha a recepção do dito cartão.