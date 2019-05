PJ na Câmara de Caminha para investigar processo de loteamento de 1991

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga esteve esta sexta-feira na Câmara de Caminha no âmbito de uma investigação relacionada com um loteamento construído em 1991 naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, confirmou o município.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal adiantou que os inspetores da PJ "consultaram o processo de um empreendimento construído em 1991, na freguesia de Vilarelho".